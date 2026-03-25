Panasonic lansează noua cameră foto de călătorie LUMIX TZ300

Panasonic are plăcerea de a vă prezenta noul LUMIX TZ300, camera foto digitală compactă de buzunar*1 concepută pentru călători și pentru cei care creează conținut în viața de zi cu zi și care doresc o calitate excepțională a imaginii într-un format portabil. Fie că fotografiați repere îndepărtate în timpul unei vacanțe, surprindeți peisaje nocturne pline de viață într-un oraș aglomerat sau imortalizați momente spontane alături de prieteni, acest aparat foto se adaptează oricărei situații.

LUMIX TZ300 combină un zoom optic puternic de 15x cu un senzor CMOS BSI de tip 1.0”, pentru a oferi imagini clare și detaliate chiar și în condiții dificile de iluminare. Obiectivul său certificat LEICA acoperă o distanță focală de 24–360 mm*2, permițând captarea cu precizie maximă a tuturor elementelor, de la peisaje vaste până la subiecte aflate la distanță. Senzorul de înaltă sensibilitate minimizează zgomotul în scenele nocturne, păstrând luminozitatea naturală și detaliile fine la aproximativ 20,1 megapixeli.

Pentru fotografii creative în prim-plan, modelul TZ300 este dotat cu funcția AF Macro, care permite utilizatorilor să focalizeze de la o distanță de doar 3 cm. Obiectele mici – de la flori delicate până la accesorii de uz cotidian – pot fi surprinse cu o claritate remarcabilă. În ciuda capacităților sale avansate, corpul compact al camerei foto încape cu ușurință într-un buzunar sau într-o geantă, fiind astfel ideal pentru purtarea zilnică precum și pentru călătorii.

