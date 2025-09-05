Acer a lansat mini stația de lucru AI Veriton GN100, un computer compact, dar puternic, conceput pentru a rula local modele AI de mari dimensiuni, minimizând dependența de serviciile cloud și contribuind la reducerea costurilor asociate.

Dispozitivul este construit pe baza supercipului NVIDIA® GB10 Grace Blackwell, oferind o performanță FP4 AI de până la 1 PFLOPS. Acest motor puternic combină nucleele CUDA® de ultimă generație, nucleele Tensor de generația a 5-a și 20 de nuclee CPU bazate pe Arm, susținute de 128 GB de memorie de sistem unificată și 4 TB de stocare SSD NVMe M.2. Această configurație robustă permite performanțe de nivel server într-un format mini-PC.

Acer Veriton GN100 include pachetul software NVIDIA AI, oferind o soluție completă pentru dezvoltatorii de AI. Dezvoltatorii, cercetătorii, oamenii de știință din domeniul datelor și studenții pot utiliza cadre și instrumente comune, precum PyTorch, Jupyter și Ollama, pentru a crea prototipuri, a regla, a testa și a implementa modele lingvistice de mari dimensiuni la nivel local sau pentru a le extinde fără probleme la orice infrastructură accelerată de cloud sau centru de date.

Datorită plăcii de rețea NVIDIA ConnectX-7, utilizatorii pot conecta două unități Acer Veriton GN100 pentru a scala și a lucra cu modele AI care ating până la 405 miliarde de parametri. Conectivitatea și securitatea sunt, de asemenea, prioritare cu Wi-Fi 7, patru porturi USB 3.2 Type-C, un port HDMI, o mufă Ethernet și Kensington Lock care asigură o protecție robustă și o integrare perfectă a sistemului.

GB10 Grace Blackwell, dotată cu 128 GB de memorie unificată, 4 TB de stocare și cu o performanță AI FP4 de până la 1 PFLOPS. Concepută pentru a funcționa local cu modele AI de mari dimensiuni și pentru a se adapta la sarcini de lucru mai mari prin conectarea a două sisteme Acer Veriton GN100 cu NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, echipată cu cea mai recentă suită de software NVIDIA AI și suport pentru instrumente și cadre de lucru comune pentru dezvoltatori, inclusiv PyTorch, Jupyter și Ollama.

Eficientă din punct de vedere al spațiului, oferă siguranță cu suport pentru Kensington Lock și capacitatea de a conecta două unități pentru gestionarea modelelor AI de până la 405 miliarde de parametri.

Prețuri

Mini stația de lucru Acer Veriton GN100 AI va fi disponibilă în EMEA la un preț începând de la 3.999 EUR. Specificațiile exacte, prețurile și disponibilitatea vor varia în funcție de regiune.

Specificații